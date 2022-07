Wakat pana Piotra Naimskiego został wczoraj uzupełniony przez pana Mateusza Bargera. Jest już powołany pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że obsadzono wakat, który pozostał po ministrze Piotrze Naimskim po to, by - jak wyjaśnił - realizować wymogi, które wynikają z ustawy o zarządzaniu krytyczną infrastrukturą energetyczną. Te działania będzie podejmował pan minister Berger - poinformował we wtorek Müller.

Kim jest Mateusz Berger?

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podano, że Mateusz Berger jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował jako prawnik w warszawskiej kancelarii prawnej, a następnie w departamencie prawnym banku. Pełnił również funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył w pracach związanych z utworzeniem Polskiej Grupy Lotniczej. Przez ponad 5 lat był członkiem a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej PLL LOT.

Dodano, że posiada doświadczenie z zakresu finansowania inwestycji, nadzoru korporacyjnego oraz prawnych aspektów działalności spółek prawa handlowego.

Od maja 2017 roku do grudnia 2019 Mateusz Berger był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu, a od grudnia 2019 r. członkiem zarządu. Nadzorował projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Był zaangażowany w projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w zapewnienie udziału polskich firm w budowę tego segmentu energetyki.

Dymisja Piotra Naimskiego

Minister Piotr Naimski o swojej dymisji poinformował w mediach społecznościowych 20 lipca br.

"Korzystam z tej formy, by zawiadomić Państwa, iż z dniem 20 lipca otrzymałem dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i wszystko blokuję" - napisał na Facebooku Naimski. Otrzymałem dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - poinformował Piotr Naimski.

Autorka: Anna Bytniewska