- Nieuzasadniona agresja militarna Rosji na Ukrainę trwa. Wpływa na Ukraińców, ale także na gospodarkę unijną. Dlatego proponujemy dostosowanie tymczasowych ram kryzysowych tak, aby odzwierciedlały i wspierały ważne i pilne cele planu REPowerEU dotyczące przyspieszenia dywersyfikacji dostaw energii, aby jeszcze szybciej uniezależnić się od paliw kopalnych. Ponieważ kryzys utrzymuje się, proponujemy również zwiększenie maksymalnego poziomu pomocy, jaką można przyznać. Zdecydujemy o dalszych krokach, biorąc pod uwagę poglądy wszystkich państw członkowskich i potrzebę zachowania skutecznej konkurencji na jednolitym rynku - powiedziała wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Komisja prowadzi konsultacje z państwami członkowskimi w sprawie ewentualnych zmian dotyczących następujących kwestii: dostosowanie maksymalnych pułapów pomocy przewidzianych w przepisach, które umożliwiają państwom członkowskim udzielanie dotacji bezpośrednich lub innych form pomocy przedsiębiorstwom w każdym sektorze dotkniętym kryzysem, w tym w rolnictwie i rybołówstwie; dodatkowe środki ułatwiające inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym odnawialny wodór, biogaz i biometan, magazynowanie i odnawialne ciepło, w tym poprzez pompy ciepła, zgodnie z planem REPowerEU; dodatkowe środki, aby jeszcze bardziej przyspieszyć dywersyfikację dostaw energii, zmniejszając zależność od importowanych paliw kopalnych.

Państwa członkowskie mają obecnie możliwość zgłaszania uwag do projektu Komisji.

Tymczasowe ramy kryzysowe

23 marca Komisja przyjęła tymczasowe ramy kryzysowe dotyczące pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Obecnie obowiązujące tymczasowe ramy przewidują m.in. ograniczone kwoty pomocy w dowolnej formie, do 35 tys. euro dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem i działających w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury oraz do 400 tys. euro na przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem działające we wszystkich innych sektorach.

Innym rodzajem pomocy jest wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i pożyczek dotowanych oraz zrekompensowanie wysokich cen energii. Pomoc, jaką można przyznać w dowolnej formie, częściowo zrekompensuje przedsiębiorstwom, w szczególności intensywnym użytkownikom energii, dodatkowe koszty wynikające z podwyżek cen gazu i energii elektrycznej. Całkowita pomoc dla beneficjenta nie może przekroczyć 30 proc. kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do 2 mln euro w dowolnym momencie.

Gdy przedsiębiorstwo poniesie straty operacyjne, dalsza pomoc może być konieczna w celu zapewnienia kontynuowania działalności gospodarczej. W związku z tym w przypadku odbiorców energochłonnych intensywność pomocy jest wyższa i państwa członkowskie mogą przyznać pomoc przekraczającą te pułapy do 25 mln euro, a przedsiębiorstwom działającym w szczególnie dotkniętych sektorach i podsektorach do 50 mln euro.

Objęte sankcjami podmioty kontrolowane przez Rosjan są wyłączone z zakresu tych środków. Tymczasowe ramy kryzysowe obowiązywać będą do dnia 31 grudnia 2022 r.

