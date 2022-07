Strona ukraińska w poniedziałek wezwała do MSZ w Kijowie charge d’affaires Kanady na Ukrainie, by wyrazić swoje rozczarowanie decyzją rządu w Ottawie o przekazaniu Niemcom turbiny do gazociągu Nord Stream 1 - poinformował resort w komunikacie.

"Stronę kanadyjską wezwano do ponownego rozpatrzenia tej decyzji, która narusza jedność euroatlantycką w kwestii zastosowania międzynarodowego reżimu sankcyjnego wobec Rosji oraz tworzy grunt do tego, by Rosja nadal wykorzystywała energetykę jako hybrydową broń przeciwko Europie" - napisało ministerstwo spraw zagranicznych. Reklama Ukraina rozczarowana Kanadą Już wcześniej, w niedzielę, ministerstwo energetyki oraz MSZ Ukrainy wyraziły "głębokie rozczarowanie" w związku z decyzją Kanady. Rusza konserwacja Nord Stream 1. Niemcy pełni obaw Zobacz również W sobotę kanadyjskie władze poinformowały, że Kanada zwróci Niemcom serwisowaną u siebie turbinę do gazociągu Nord Stream 1, czyniąc w ten sposób wyjątek od sankcji nałożonych wcześniej na Rosję. Reklama Tłem dla negocjacji między rządami Niemiec i Kanady było tłumaczenie strony rosyjskiej, że zmniejszanie dostaw gazu rurociągiem Nord Stream 1 jest spowodowane między innymi pozostającą w konserwacji turbiną. Decyzję Kanady poparły USA. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price oznajmił w poniedziałek, że w krótkiej perspektywie krok ten pozwoli Europie na uzupełnienie zapasów gazu, co - jak dodał - zwiększy jej bezpieczeństwo energetyczne i odporność oraz przyczyni się zwalczania rosyjskich prób wykorzystywania energii jako broni. Olga Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję