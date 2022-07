Ostatnio we Włoszech notuje się po ponad 100 tysięcy nowych przypadków koronawirusa dziennie; najwięcej od pięciu miesięcy. To skłoniło niektórych lekarzy do wystosowania apelu do popularnego na całym świecie włoskiego zespołu o przełożenie koncertu na terenie antycznego stadionu Circus Maximus.

Reklama

Koncert Maneskin w Rzymie

Władze Wiecznego Miasta ogłosiły, że nie jest planowane przeniesienie tego bardzo oczekiwanego wydarzenia na inny termin. Przedstawiciele ministerstwa zdrowia zachęcają zaś osoby, które będą w nim uczestniczyć, by założyły maseczki, najlepiej Ffp2.

To nie jest obowiązek, ale nakazuje to zdrowy rozsądek - tak rekomendację tę wytłumaczył Gianni Rezza, kierujący w ministerstwie departamentem tzw. prewencji.

Reklama

Wiceminister Sileri stwierdził zaś: Oczywiście wielotysięczny koncert oznacza większe szerzenie się wirusa, ale nie jesteśmy w sytuacji z lipca 2021 roku, gdy mniej ludzi było zaszczepionych.

Nie mamy też – dodał- do czynienia z tak agresywnym wariantem, jak Delta.

Te wszystkie okoliczności sprawiają, że kraj jest bezpieczny - uważa wiceminister zdrowia.

Jak stwierdził, za dwa tygodnie nastąpi szczyt zakażeń, a potem ich liczba zacznie spadać. Odwołanie wydarzenia nie jest dzisiaj rozważane - poinformował Sileri.

Z Rzymu Sylwia Wysocka