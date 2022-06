Strona ukraińska może do końca dnia zatrzymać wszystko, potrzebujemy rozkazu złożenia broni przez oddziały nacjonalistyczne, rozkazu złożenia broni przez wojsko ukraińskie i spełnienia warunków Federacji Rosyjskiej. Wszystko może zakończyć się do końca dnia — powiedział Dimitrij Pieskow.

Wołodymyr Zelenski podczas szczytu G7 zaapelował do światowych mocarstw, by pomogły zakończyć inwazję Rosji do końca roku.

Pieskow skomentował słowa prezydenta Ukrainy. Kierujemy się oświadczeniami naszego prezydenta - specjalna operacja wojskowa przebiega zgodnie z planem i osiąga swoje cele.