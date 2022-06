To prawda, że większość przybyszów z Ukrainy wybrała duże miasta. W połowie kwietnia w Warszawie przebywało prawie 300 tys. uchodźców, kolejne 250 tys. we Wrocławiu i 150 tys. w Krakowie. Łącznie do dużych ośrodków trafiło dwie trzecie uchodźców. W efekcie znacząco wzrosły tam ceny najmu i zmniejszyła się podaż mieszkań do wynajęcia.