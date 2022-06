"Konsensus w kwestii Rosji, rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz rozszerzenia NATO i UE jest w Polsce właściwie pełny; to coś bezcennego i warto to wykorzystać" - mówił w poniedziałek, podczas Forum Eksperckiego przed szczytem NATO w Madrycie, lider PO Donald Tusk. Zaapelował do rządu o skorzystanie z rekomendacji forum.

W poniedziałek były premier, wraz z politykami PO - m.in. byłym szefem MON Tomaszem Siemoniakiem i byłem szefem MSZ Radosławem Sikorskim, a także wojskowymi, dyplomatami i ekspertami ds. bezpieczeństwa wziął udział w Forum Eksperckim pt. "Jak zwiększyć bezpieczeństwo Polski? Rekomendacje na szczyt NATO". Tusk: Powinniśmy ws. Ukrainy być non stop obecni tam, gdzie to tylko jest możliwe Chcielibyśmy w maksymalnie skuteczny sposób pomóc polskim przedstawicielom na spotkaniu w Madrycie. Nawet jeżeli nasze postulaty mogą się wydawać wygórowane - choć to nie pierwszy raz w dziejach tego regionu - to mam apel do rządzących i przedstawicieli Polski w Madrycie, aby korzystali z oferty opozycji i naszej dobrej woli. Chcemy wesprzeć polskie władze w staraniach o większe zaangażowanie Zachodu na rzecz Ukrainy, wygranej i pokoju, a także na rzecz Polski i całego regionu - zaapelował był premier. "Konsensus w tych sprawach jest właściwie pełny" Lider PO mówił, że w Polsce nie ma podziału w kwestii Rosji, rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz poszerzenia NATO i Unii Europejskiej. To jest, jak sądzę nie tylko w moim przekonaniu, coś absolutnie bezcennego - że konsensus w tych sprawach jest właściwie pełny, i warto byłoby to wykorzystać" - ocenił. Zapowiedział, że rekomendacje wypracowane na forum ekspertów zostaną przesłane władzom, które będą reprezentowały Polskę w Madrycie. Tusk ocenił, że zadaniem Polski na szczycie NATO w Madrycie pod koniec czerwca jest przede wszystkim skłonienie Zachodu do większego zaangażowania we wsparcie Ukrainy, a także w kwestii rozszerzania organizacji takich jak NATO i Unia Europejska o kolejne kraje, jak Ukraina czy Mołdawia, a w dalszej perspektywie m.in. Gruzja. Rzadko przypominamy słowa z preambuły Traktatu Północnoatlantyckiego, które powinny być zawsze w głowach tych, którzy będą decydowali o pomocy dla Ukrainy i jej zakresie: +Strony niniejszego traktatu są zdecydowane ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizację swych narodów, oparte na zasadach demokracji, wolności i jednostki, i rządach prawa - zaznaczył lider PO. autorzy: Mikołaj Małecki, Marta Rawicz Andrzej Mężyński