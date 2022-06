Australia dostarczyła już Ukrainie kołowe pojazdy opancerzone Bushmaster, broń przeciwpancerną, drony oraz amunicję - przypomina portal Nine News. Wśród przekazywanej Kijowowi pomocy znalazły się również haubice M777.

Transportery opancerzone M113AS4

Transportery opancerzone M113AS4 to zmodernizowany i produkowany w Australii wariant używanego w armiach wielu państw świata amerykańskiego pojazdu M113 - poinformowano w komunikacie australijskiego ministerstwa obrony. Dodano, że to sprawdzona konstrukcja służąca do transportowania żołnierzy piechoty na polu walki.

Ostatnie dostawy są reakcją na apele ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa o dostarczanie Ukrainie większej ilości pomocy zbrojeniowej; to pokazuje nieustanne angażowanie Australii po stronie narodu ukraińskiego - przekazał premier Anthony Albanese.

Będziemy nadal szukać sposobów, jak najlepiej możemy pomóc narodowi ukraińskiemu. Australia wspiera Ukrainę i ponownie wzywa Rosję do zaprzestania tej niesprowokowanej, niesprawiedliwej i nielegalnej inwazji - powiedział z kolei minister Marles, sprawujący również funkcję wicepremiera.