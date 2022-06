Premier Morawiecki udzielił wywiadu dla podcastu "Przygody Przedsiębiorców", w którym został zapytany m.in. o konflikt rządu z Unią Europejską w kontekście m.in. pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy.

Reklama

Ten konflikt i ten spór cały czas trwa. My mamy swoje zdanie co do koniecznych reform do przeprowadzenia w Polsce. Unia Europejska niestety - muszę powiedzieć - jest w dużym stopniu z nieświadomości, a za podpuchą ze strony opozycji dała się nabrać na tak zwany spór o praworządność - powiedział szef rządu.

Morawiecki o systemie wymiaru sprawiedliwości

Podkreślił, że to Prawo i Sprawiedliwość walczy o praworządność. Myślę, że ogromna większość Polaków zgodzi się z tym, że w naszym systemie wymiaru sprawiedliwości jest dużo niesprawiedliwości, to znaczy są bardzo podobne przypadki, które są traktowane w sposób różny - albo są bestialskie morderstwa, które są uznawane za przestępstwo przypadkowe, nie popełnione z premedytacją, popełnione po prostu na skutek jakiegoś nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, choć wszelkie dane na ziemi i niebie przemawiają za czymś odwrotnym - powiedział Morawiecki.

Reklama

Dodał, że ma setki przykładów na to, że "nie było w Polsce praworządności". Rzeczywiście ten spór z Unią Europejską jest, trwa, staramy się go załagodzić, czy to się uda - zobaczymy - zaznaczył.

Reklama

1 czerwca Komisja Europejska po ponad rocznych negocjacjach zaakceptowała polski KPO. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF). W piątek zatwierdziły go państwa członkowskie UE.

Fundusz Odbudowy i Odporności został stworzony, żeby przyczynić się do odbudowy gospodarek Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. Na 800 mld euro w ramach Funduszu składają się dotacje i pożyczki.

Na razie nie wiadomo, kiedy pieniądze trafią do Polski. Prawdopodobnie stanie się to po wakacjach, ponieważ KPO zakłada, że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa do końca czerwca, a to otworzy jej w lipcu drogę do złożenia wniosku o środki finansowe. Komisja będzie miała do dwóch miesięcy na ocenę tego wniosku.