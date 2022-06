Reklama

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG w przyszłym tygodniu zapowiada najnowszy raport analityków e-petrol. Oto kwoty, które powitają kierowców na stacjach od poniedziałku. Ale po kolei…

– Po raz pierwszy w historii notowań mamy do czynienia z sytuacją, w której średnia ogólnopolska cena benzyny 98 o 2 grosze przekroczą poziom 8 zł za litr – powiedziała Magdalena Robak, analityk rynku paliw e-petrol.pl. To oznacza, że w ciągu tygodnia to paliwo podrożało o 16 groszy.

Benzyna 95 i drastyczny wzrost ceny

– Jeszcze bardziej drastyczny wzrost dotyczy średniej ogólnopolskiej ceny benzyny 95, która podrożała aż o 22 grosze na litrze – dziś benzyna 95 oferowana jest na stacjach w sprzedaży po 7,55 zł/litr – wyliczyła.

Tylko o 4 grosze podrożał olej napędowy – cena to 7,13 zł/litr. Trzeci tydzień z kolei tanieje gaz LPG – cena spadła o 3 grosze i wynosi 3,59 zł/litr.

Benzyna 95 najdroższa w historii, ale będzie kolejny rekord cenowy

– Prognozy na nadchodzący tydzień mogą napawać kierowców lękiem. Przewidujemy, że stopniowo w ciągu przyszłego tygodnia paliwa tradycyjne – benzyny i olej napędowy – mogą podrożeć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze – zapowiedziała Magdalena Robak.

Analitycy w drugim tygodniu czerwca zapowiadają bardzo wyraźne podwyżki, które obejmą podstawowe gatunki paliw.

Benzyna po 8 zł za litr? Od poniedziałku drożej

– Średnia ogólnopolska cena benzyny 98 już w dobiegającym końca tygodniu przekroczyła psychologiczną granicę 8 zł/l. Wiele wskazuje na to, że także cena najpopularniejszego gatunku benzyny 95-oktanowej będzie nieuchronnie zbliżać się do 8 zł za litr, choć w najbliższych dniach powinna jeszcze mieścić się w przedziale 7,70-7,94 zł za litr – wyliczają eksperci.

To drożej nawet o 48 groszy w porównaniu do prognoz z zeszłego tygodnia. Wówczas zapowiadano ceny benzyny 95 na poziomie 7,46-7,59 zł/l.

Taniej może być oferowany diesel, właściciele stacji paliw podwyższą ceny, ale powinni sprzedawać go po 7,33-7,48 zł/l.

W przypadku autogazu kierowcy na razie mogą odetchnąć. Analitycy e-petrol.pl prognozują czasową stabilizację ceny LPG. W najbliższych dniach średnio w kraju cena LPG powinna utrzymywać się w przedziale 3,56-3,66 zł/l.

Ceny paliw obowiązujące od poniedziałku 6 czerwca 2022 roku, nowe zestawienie