Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba. Istnieje sporo literatury zajmującej się zagadnieniem - do rachunku trzeba zaliczyć i zniszczenia infrastruktury, i ubytki w kapitale ludzkim (śmierć oraz migracja). Ważne jest też to, jaka część terytorium została najechana, jak dotkliwe są zniszczenia i jak długo konflikt trwa. Są także długofalowe efekty działań wojennych, przejawiające się choćby w słabszych wynikach edukacyjnych dzieci. Historyczne badania pokazują, że skutki te mogą być odczuwalne nawet przez 30-40 lat po zakończeniu działań militarnych.