Polacy silnie podkreślają chęć rozwoju w branży IT. Najważniejsze dla potencjalnych kandydatów są dobre zarobki (78,93%), potem kolejno: możliwość pracy zdalnej (64,05%), możliwość nieustannego rozwoju (59,5%), możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach (57,85%) i obcowania z nowymi technologiami (54,13%), podano.

Zarobki, elastyczne godziny pracy. To przyciąga Polaków do IT

Atrakcyjne wynagrodzenie, premie, czy ciekawe bonusy rzeczywiście potrafią sprawić, że specjalista zastanowi się nad zmianą pracy i dołączy do Evolution. Jednak to, co w mojej opinii jest równie ważne, a widzę to, obserwując naszych pracowników oraz nowe talenty, które nieustannie pozyskujemy, to rozwój. Widzimy, że specjaliści IT oczekują od pracodawców ciekawych wyzwań, angażujących projektów i możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji - powiedział Senior HR Manager z Evolution Konrad Brominski, cytowany w komunikacie.

Elastyczne podejście do pracownika (43,8% ankietowanych odpowiedziało, że liczy na to w pracy w IT) i możliwość pracy zdalnej (60,33% oczekuje tego od potencjalnego pracodawcy w IT), to kolejne elementy, które padają w raporcie. Ważna dla Polaków jest również zgrana załoga w pracy - 64,88% ankietowanych wskazała, że oczekuje dobrej atmosfery w zespole.

Jednocześnie potencjalni kandydaci oczekują, że praca w IT da im elastyczny czas pracy (60,33%), możliwość pracy z dowolnego miejsca (59,09%) czy możliwość rozwoju kompetencji (50,41 proc.). 23,55% badanych powiedziało, że praca w IT może zapewnić im work-life balance, podkreślono.

Na pytanie o interesujące dziedziny w IT najwięcej ankietowanych (30,17%) wskazało obszar testowania oprogramowania, samo programowanie znalazło się na drugim miejscu (18,6%), a na trzecim (11,16%) obsługa IT.

Badanie zostało wykonane metodą CAWI przez niezależną agencję badawczą na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków/Polek. W badaniu udział wzięło 1001 osób, z czego 52,35% to kobiety, a 47,65% mężczyźni. Osoby w wieku 56+ stanowiły 38,36% osób badanych, osoby w wieku 41-55 lat 25,77%, w wieku 25-40 lat 27,07%, a w wieku 18-24 8,79%. Mieszkańcy miejscowości do 5 tys. mieszkańców (36,46%), od 5 do 20 tys. mieszkańców (12,49%), od 20 do 100 tys. mieszkańców 20,78%, od 100 do 500 tys. mieszkańców 18,28%, a powyżej 500 tys. mieszkańców 11,99%.