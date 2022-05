Od 24 lutego, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę i wiele firm opuściło kraj. Zachód w odpowiedzi na rosyjską agresję zastosował sankcje wymierzone w jej gospodarkę i przedsiębiorstwa.

Reklama

Propaganda Putina

Przedstawiciele naszych firm oczywiście borykają się z problemami, zwłaszcza w obszarze rynków dostaw i transportu. Ale mimo to wszystko można przystosować, wszystko można zbudować na nowo - powiedział Putin.

Putin powiedział, że wyjście niektórych firm zagranicznych z rosyjskiego rynku może "wyjść na dobre".

Reklama

Przyznał jednak, że Rosja potrzebuje dostępu do zagranicznych technologii. Nie zamierzamy się od tego odcinać - oni chcą nas trochę przycisnąć, ale we współczesnym świecie jest to po prostu nierealne, niemożliwe.

Nie nawiązał do sposobów na utrzymanie dostępu do zachodnich technologii.

Żadnemu światowemu żandarmowi nie uda się za pomocą sankcji osłabić takich krajów jak Rosja, Chiny i wiele innych, które prowadzą niezależną politykę - podsumował rosyjski dyktator.