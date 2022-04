W piątek GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły rok do roku o 12,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny zwiększyły się o 2,0 procent.

Gawkowski stwierdził, że mamy do czynienia z "bezprecedensowym skokiem inflacji".

To najwyższy wskaźnik od 24 lat. PiS przez swoje partactwo w rządzie, wielomiesięczny brak ministra finansów, przez złego i nieudolnego prezesa NBP, doprowadziło do tego, że portfele Polaków pustoszeją w niesamowitym tempie, nie ma też recepty, jak to naprawić – powiedział szef klubu Lewicy.

Posłanka Lewicy Beata Maciejewska stwierdziła, że prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu "możemy pogratulować pensji, ludziom w Polsce możemy złożyć kondolencje z powodu nieudolności tego rządu".

Nie możemy dłużej rozważać, czy (Glapiński) ma być na drugą kadencję prezesem NPB. Kompletnie nie sprawdził się na tej pozycji. To, co mu należy wręczyć, to dyscyplinarne zwolnienie – powiedziała Maciejewska.

Głosowanie ws. Glapińskiego

Wniosek o powołanie Glapińskiego na drugą kadencję prezesa NBP złożył w styczniu prezydent Andrzej Duda. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie oceniła wniosek. Teraz w Sejmie musi się odbyć głosowanie. Przedstawiciele PiS nie wykluczali takiego głosowania na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu, ale ostatecznie nie znalazło się ono w harmonogramie. Szef banku centralnego jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta RP na sześć lat.