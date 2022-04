Jak wyjaśnia agencja Interfax-Ukraina, przeszukanie było zatwierdzone przez sąd w ramach postępowania karnego w sprawie finansowania działań mających na celu siłowe obalenie ustroju konstytucyjnego, przejęcie władzy w państwie lub zmianę granic Ukrainy.

Reklama

W wyniku przeszukania zajętych zostało 467 tys. dolarów i 87 tys. euro. Można powiedzieć, że to za wcześnie, by bić na alarm – co, jeśli to spadek, pieniądze pożyczone, zgromadzone albo uzyskane ze sprzedaży czegoś – napisała Wenediktowa.

Medwedczuk w rękach SBU

Medwedczuk 16 kwietnia został umieszczony w areszcie na mocy decyzji sądu. Wcześniej zbiegł z aresztu domowego, w którym przebywał od maja 2021 roku. Ucieczka ta nastąpiła 26 lutego, dwa dni po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

Reklama

12 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Medwedczuk został ujęty. Według SBU polityk próbował w przebraniu przedostać się do miejsca, gdzie czekali na niego wysłannicy rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Po zatrzymaniu skarb państwa przejął 154 aktywa należące do Medwedczuka i jego żony Oksany Marczenko. To m.in. domy, mieszkania, działki, samochody i jacht motorowy.

Medwedczuk, jeden z liderów zabronionej prorosyjskiej frakcji Opozycyjna Platforma-Za Życie, uważany był za lobbystę interesów Rosji na Ukrainie przez ostatnie dwie dekady. Putin jest ojcem chrzestnym jego córki.