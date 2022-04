W ocenie eksperta spór między kontrolerami lotów, a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej negatywnie oddziałuje na pasażerów. Już mówimy o setkach tysięcy osób, które nie poleciałyby na majówkę – relacjonuje Furgalski. Według prezesa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR zamiast rozmawiać o problemie padło wiele niepotrzebnych słów. Mam nadzieję, że dziś nastąpi wycofanie się ze wszystkich teatrzyków politycznych, przepychanek medialnych i dojdzie do porozumienia – dodaje Furgalski.

"Janiszewski i Horała zlekceważyli spór"

Furgalski podaje nazwiska osób, które 2 lata temu zlekceważyły spór między kontrolerami, a PAŻP. Janusz Janiszewski, czyli poprzedni szef PAŻP, były szef Związku Zawodowego Kontrolerów, a druga osoba to minister Horała, który jako wiceminister powinien to sprawdzać. Też na wszystkich komisjach mówił, że wszystko jest ok – opowiada gość Radia ZET. Ekspert wspomina sejmową komisję infrastruktury, która dostała sygnały, że jest źle i te sygnały dotarły również do premiera. W maju 2020 pierwsze pisma do premiera, to nie było, że „kasa, kasa, kasa”, tylko była chodziło o pojedynczą obsadę na wieżach – dodaje Furgalski

Według eksperta "Mateusz Morawiecki uczestniczył w takim zdarzeniu, gdzie jeden kontroler ruchu zasłabł, chyba miał podejrzenie zawału, ratowano go na wieży, a pan premier wystartował samolotem mimo, że samolot nie miał kontaktu z wieżą”. Było 9 niebezpiecznych przypadków w 2019 roku ze względu na pojedynczą obsługę kontrolera, a w 2020 roku już 173, przy spadku ruchu – komentuje Furgalski.

Zarobki kontrolerów

Furgalski zaznacza, że praca kontrolera lotów jest bardzo odpowiedzialna. Trzeba być w pełni psychofizycznej na 200 proc. Nasze niebo jest teraz bardzo ważne ze względu na to, co dzieje się w Ukrainie – podkreśla ekspert. Dreamliner leci sobie płynnie, elegancko 900km/h, ale na naszym niebie latają również F16, F35 ponad 2 tys.km/h i to jest duża sztuka, by to wszystko teraz pogodzić - dodaje. Nie zaglądam nikomu do portfela, ale zgadzam się z tym, żeby kontroler w Warszawie zarabiał 50 tys., może nawet parę osób 100 tys. z dodatkami, praca w nocy, święta, ale ja chce się czuć bezpiecznie w samolocie – zaznacza Furgalski.

Ekspert został zapytany o ewentualny brak porozumienia i sytuację, gdzie kontrolerzy będą strajkować lub odchodzić z pracy. Dla Polski to będzie wstyd, jak np. Niemcy przejmą część nieba, lotów i przekierują je do swoich przestrzeni – komentuje. Dodaje, że rozmawiał z prezesem LOT-u. LOT straci ok. 50 proc. tranzytowych pasażerów, do połączeń transatlantyckich. Jeszcze nie wiedzą, czy puszczą samolot ze stratą, czyli 30 proc. wypełnienia – mówi Furgalski. Ekspert zaznacza, że „jesteśmy w momencie wychodzenia największego kryzysu lotniczego, wpadliśmy w mniejszy kryzys związany z wojną, a teraz jest jeszcze kryzys lokalny”.