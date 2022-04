Dziś poszukujemy możliwości nie tylko zajmowania, ale także konfiskaty aktywów osób i podmiotów, na które nałożono sankcje i umożliwienia kompensaty dla ofiar z tych środków - poinformowała Joly w komunikacie.

Pierwsze takie rozwiązanie

Dodała, że byłoby to pierwsze takie rozwiązanie prawne w krajach grupy G7. Rząd mógłby przeprowadzić konfiskatę nie tylko rosyjskich majątków, w przypadkach naruszenia "międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”, w przypadkach "znaczącej korupcji" czy systematycznych naruszeń praw człowieka.

Projekt będzie rozpatrywany razem z ustawą budżetową, rządzący liberałowie mają gwarancje poparcia opozycyjnej Nowej Partii Demokratycznej.

Zmiana przeznaczenia aktywów

Równolegle kanadyjski Senat jest w trakcie trzeciego czytania projektu "o zmianie przeznaczenia zamrożonych aktywów", wniesionego przez senator Ratnę Omidvar i, jak komentują kanadyjskie media, ustawa ma duże szanse przyjęcia przez Senat. Ambasada Ukrainy w Kanadzie napisała we wtorek na Twitterze, że wierzy, „że to sprawiedliwe, by rosyjska własność państwowa lub uzyskane z naruszeniem prawa aktywa rosyjskich oligarchów stały się częścią reparacji od państwa-agresora”.

Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kanada objęła sankcjami oznaczającymi m.in. zamrożenie aktywów ponad 750 osób i podmiotów. Ostatnio na liście objętych sankcjami znalazły się dwie dorosłe córki prezydenta Rosji.