Ceny benzyny i oleju napędowego od poniedziałku 25 kwietnia zapowiada najnowszy raport analityków e-petrol. Jakie kwoty powitają kierowców na stacjach?

Benzyna 95-oktanowa kosztuje obecnie 6,46 zł za litr, czyli o 3 grosze więcej niż tydzień wcześniej. Najmocniej, bo aż o 14 groszy zdrożał litr oleju napędowego, który kosztuje średnio 7,13 zł. Potaniał jedynie gaz LPG – sprzedawany jest po 3,64 zł/litr.

Paliwo znowu drożeje, oto przyczyny podwyżek

– Mijający tydzień przynosi nam podwyżki i ponownie kierunek zwyżkowy zaczyna być obowiązujący – powiedział Jakub Bogucki z e-petrol.pl. – Biorąc pod uwagę całą sytuację makroekonomiczną nie należy spodziewać się by w kolejnych dniach obniżka miała jakieś mocne podstawy. Ropa kosztuje ok. 106 dolarów. Cały czas wisi nad rynkiem groźba embarga unijnego na ropę z Rosji i to cały czas stymuluje obawy o wyższe ceny surowca na rynkach światowych. Na kolejne dni spodziewamy się jednoznacznych podwyżek – zapowiedział.

Ceny paliw od poniedziałku 25 kwietnia, benzyna 95 zdrożeje

Od poniedziałku 25 kwietnia na stacjach powinny obowiązywać nowe ceny z przedziału:

6,42-6,58 zł za litr benzyny 95-oktanowej (tydzień wcześniej było 6,35-6,49 zł/litr);

95-oktanowej (tydzień wcześniej było 6,35-6,49 zł/litr); 7,15-7,31 zł/l w przypadku diesla (przed tygodniem 6,99 zł a 7,16 zł/l);

(przed tygodniem 6,99 zł a 7,16 zł/l); 3,60-3,69 zł/l za gaz LPG.

Ceny paliw w górę na majowy długi weekend

Perspektywy na majówkę też nie wyglądają optymistycznie, ponieważ w rafineriach utrzymują się wysokie ceny paliw.

– Detaliczne ceny paliw przed długim majowym weekendem mogą być jeszcze wyższe, a koszty tankowania w ostatnich dniach kwietnia mogą być szczególnie bolesne, jeśli porównamy je z cenami sprzed roku, kiedy za litr benzyny płaciliśmy 5,26 zł a olej napędowy kosztował 5,19 zł/l – wyliczyli analitycy.