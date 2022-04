Powinni poprzeć ideę zlikwidowania dostaw energii z Rosji. Powinni być liderem, jeśli chodzi o sankcje w stosunku do Rosji. Powinni pomagać, jeśli o uzbrojenie. Powinni uzbroić się sami. I to napisałem w liście do Scholza –komentował współprzewodniczący Nowej Lewicy. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Powiedzieli, że będą robili wszystko, by swoją politykę poprawić – opisuje Czarzasty. Dodał że ostatnio było spotkanie z SPD w Warszawie i było „bardzo, bardzo nieprzyjemnie” Powiedziałem Niemcom twardo i bardzo dobitnie: bądźcie tacy dla Ukraińców, jak chcielibyście, żeby Francuzi byli w stosunku do Niemców na dworcu w Paryżu. To jasne bardzo jasne przesłanie – komentuje lider Nowej Lewicy.

Poseł omawiał polskie stanowisko np. w sprawie LPG. Decyzja dot. zezwolenia na przywożenie z Rosji gazu też nie jest zrozumiała, w kategoriach tłumaczenia naszego twardego stanowiska – mówi Czarzasty. Na pytanie Beaty Lubickiej czy Polska zrezygnuje z rosyjskiego gazu do końca roku odpowiedział: Wczoraj zaczęła się decydująca bitwa. Do końca roku - jakbyśmy się prezydenta Ukrainy zapytali, co on na to, to myślę, że odpowiedź znamy, nie pytając – ocenia.

"Powinniśmy być nadaktywni ws. Ukrainy"

Powinniśmy być nadaktywni ws. Ukrainy – mówi wicemarszałek Sejmu. Bądźmy w stosunku do Ukraińców tacy, jakbyśmy chcieli, by Niemcy byli w stosunku do Polaków na dworcu w Berlinie – dodaje.