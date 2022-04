Duży samolot transportowy Boeing 747, obsługiwany przez Cargologicair UK, utknął na niemieckim lotnisku "na czas nieokreślony". Wg informacji "Spiegla", opłata za postój samolotu wynosi ok. 1200 euro dziennie. Powodem zatrzymania samolotu są sankcje, nałożone na Rosję.

Reklama

"Ponieważ linia lotnicza Cargologicair UK i jej samoloty podlegają obecnym sankcjom UE, na maszynę, która miała postój konserwacyjny na lotnisku we Frankfurcie, nałożono zakaz startu. Według obecnego stanu można zakładać, że sankcje nie zostaną zniesione w najbliższej przyszłości" - wyjaśnił urząd ds. lotnictwa i bezpieczeństwa lotniczego Nadrenii-Palatynatu.

"Paszport cypryjski nie zmienia decyzji"

Federalne ministerstwo transportu wyjaśniło ponadto, że linia lotnicza Cargologicair UK jest w całości własnością Cargo Logic Holding Ltd., należącego do dwóch obywateli Rosji. "To, że jeden z nich posiada również paszport cypryjski, nie ma znaczenia dla tej decyzji. O ocenie decyduje obywatelstwo rosyjskie". Linia lotnicza Cargologicair UK na razie nie skomentowała sprawy.