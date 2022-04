Strona została skasowana na żądanie firmy Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., które ta przesłała do firmy Facebook.

Jak informują aktywiści, strona "Ogólnopolski Bojkotu Leroy Merlin" nie podszywała się pod Leroy Merlin i jego działalność, a jedynie krytycznie ją komentowała, z istotnych społecznie względów.

To kolejna z serii skasowanych i zablokowanych przez Leroy Merlin kont.

Jak ujawnił ukraiński “Forbes” po tym gdy ukraiński oddział firmy opublikował apel o wycofanie się Leroy Merlin z Rosji, centrala firmy włamała się na facebookowe konta własnego oddziału i je skasowała.

Według informacji z tego samego artykułu “Forbes”, a również z posta w serwisie Linkedin opublikowanego przez szefową działu HR w Leroy Merlin Ukraina Liudmyłę Dziubę, po tym jak pracownicy Leroy Merlin Ukraina apelowali w firmowym intranecie o wycofanie się firmy z Rosji, firma zablokowała dostęp do systemów wewnętrznej komunikacji wszystkim 800 pracownikom w Ukrainie.

Serwis Antyweb podawał, że Polska i inne kraje Europy Wschodniej zostały na kilka dni pozbawione dostępu do głównej światowej strony Leroy Merlin.

Jesteśmy wstrząśnięci działaniem Leroy Media Polska, które próbuje zamykać usta swoim krytykom. W ten sposób runęła narracja, którą próbuje budować polski oddział firmy, według której nie ma on nic wspólnego z szaleńczymi działaniami własnej francuskiej centrali. Niestety okazuje się, że Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., również uczestniczy w tym procederze, co potwierdza informacja przekazana nam przez firmę Facebook - piszą aktywiści w informacji rozesłanej do mediów.