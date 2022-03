Jak wyliczyła ukraińska minister, 119 mld dolarów to koszt zniszczonej infrastruktury: w wyniku działań wojennych uszkodzonych zostało prawie 8 000 km dróg, dziesiątki dworców kolejowych, zniszczonych i uszkodzonych lotnisk. 112 mld dolarów to straty w ukraińskim PKB w 2022 r. Straty, które poniosła ludność cywilna - minister wylicza m.in. 10 mln metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, 200 tysięcy samochodów to koszt 90,5 mld dolarów. 80 mld dolarów straciły przedsiębiorstwa i organizacje. Straty w dziedzinie bezpośrednich inwestycji to 54 mld dolarów, zaś straty budżetu państwa minister oceniła na 48 mld dolarów.

Reklama

"Liczby zmieniają się z dnia na dzień"

"Należy zauważyć, że liczby zmieniają się z dnia na dzień i niestety rosną. Dlatego Ukraina mimo wszelkich przeszkód będzie dążyła do odzyskania odszkodowania od agresora - zarówno na drodze sądowej, jak i poprzez uzyskanie dostępu do zamrożonych aktywów Rosji" - napisała Svyrydenko. Jak podkreśliła, "Rosja doświadczy pełnej powagi własnych zbrodniczych działań na terytorium Ukrainy".

24 lutego na polecenie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję na Ukrainę. Siły rosyjskie ostrzeliwały i bombardowały kluczową infrastrukturę i dzielnice mieszkalne ukraińskich miast i wsi, używając artylerii, rakiet i pocisków.