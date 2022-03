Podczas debaty w izbie niższej parlamentu (Tweede kamer) w sprawie sytuacji na Ukrainie, na pytania posłów, czy nie należy pomóc np. Polsce przejmując część uchodźców z zaatakowanego przez Rosję kraju, van der Burg odpowiedział, że rząd nie ma takich planów.

Polska i Węgry do tej pory nie prosiły o taką +redystrybucję+, więc rząd nie będzie jej oferował samodzielnie – oświadczył minister. Podkreślił jednak, że jeśli Ukraińcy będą przyjeżdżać z Polski do Niderlandów, to wówczas mogą liczyć na schronienie.

Będzie jeden wyjątek

Van der Burg poinformował jednocześnie, że rząd Holandii zrobi wyjątek dla uciekających przed wojną Ukraińców, którzy przebywają w Mołdawii. Gabinet zadeklarował relokację do Holandii 500 z nich.