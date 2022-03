Petro Poroszenko zaznaczył w ITV News, że z powodu Brexitu nikt nie zginął, a tysiące Ukraińców zginęło z rąk rosyjskich wojsk.

Tylko dzisiaj mamy 150 ukraińskich dzieci, które zostały zabite przez rosyjskich żołnierzy i rosyjską artylerię - powiedział.

Czy mogę zapytać, ile domów zostało zniszczonych z powodu Brexitu? Mamy całe miasta, które zostały całkowicie zniszczone - mówił Poroszenko.

Były prezydent poprosił, aby nie porównywać Brexitu do Ukrainy .

Apel Poroszenki

Poroszenko zwrócił się m.in. do Joe Bidena i Borisa Johnsona, aby przyjechali do Kijowa.

Zwracam się z publicznym apelem do zachodnich przywódców, w tym do prezydenta Bidena, premiera Johnsona, prezydenta Charlesa Michela, przywódców Unii Europejskiej, aby przyjechali do Kijowa - apelował w ITV News.

Bądźcie razem z nami, bądźcie symboliczni, pokażcie, że razem chcemy bronić Kijowa i Ukraińców - dodał.