Putin jest przyparty do ściany i daje teraz fałszywe sygnały, które fabrykuje, w tym twierdzenia, że my, Ameryka, mamy w Europie broń biologiczną i chemiczną, co jest po prostu nieprawdą - powiedział Biden na spotkaniu z biznesmenami.

Reklama

Oni (Rosjanie) sugerują też, że Ukraina ma broń biologiczną i chemiczną. To jasna oznaka, że on (Putin) rozważa użycie obu rodzajów tych broni - dodał prezydent.

Rosja szykuje cyberatak na USA?

Biden oświadczył również biznesmenom, że obecnie "czynem patriotycznym" jest lepsze zabezpieczenie ich firm przed ewentualnymi rosyjskimi cyberatakami. Zdaniem prezydenta może to być odpowiedź Kremla na zachodnie sankcje wprowadzone w związku z agresją na Ukrainę.

Reklama

Rosja może być w trakcie przygotowań do takiego ataku. Według naszego wywiadu państwo rosyjskie przewiduje takie działania - podkreślił prezydent.

Biały Dom ostrzegł, że szczególnie zagrożone są amerykańskie sieci o kluczowym znaczeniu będące własnością sektora prywatnego.