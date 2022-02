W niedzielę w Brukseli przyjęto pakiet wsparcia dotyczący pomocy ofensywnej i nieofensywnej dla ukraińskiej armii.

Reklama

Borrell: Chcę podziękować Polsce

Po raz pierwszy w historii będziemy to robić i wszyscy zgadzają się na to wsparcie. Chcę podziękować Polsce, która zgodziła się być "hubem logistycznym" dla przerzutów tej pomocy na terytorium Ukrainy. Zatwierdziliśmy jej finansowania. Jutro ministrowie obrony spotkają się by skoordynować te prace i przekuć je tak, aby te materiały były jak najszybciej wysyłane na linię frontu do ukraińskich sił zbrojnych, walczących przeciwko rosyjskiej inwazji - poinformował w niedzielę w Brukseli szef dyplomacji UE Josep Borrell.

Podkreślił też, że "dzięki Polsce, która będzie +hubem+, będziemy pracować na rzecz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa Ukrainy".