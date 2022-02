Zachodnie mocarstwa przygotowują wspólnie bezprecedensowe sankcje przeciwko Rosji - dodała. My, Niemcy, jesteśmy przygotowani, aby zapłacić wysoką gospodarczą cenę za to. To dla tego właśnie wszystkie opcje są na stole, także Nord Stream 2 - podkreśliła.

Wiadomość dla Kremla

Pomimo nieobecności delegacji Rosji na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, po raz pierwszy od ponad 30 lat, Baerbock wysłała Kremlowi wiadomość: bezpieczeństwo nie może odbywać się kosztem innych - przekazuje Reuters.