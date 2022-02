W czwartek prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że minister Kościński "podjął męską decyzję" i zrezygnował z funkcji, ponieważ przyjął na siebie odpowiedzialność za błędy i niedoskonałości procesu wdrażania zmian podatkowych. - To, myślę, że jest bardzo honorowe podejście. Minister Kościński postąpił tak, jak powinien postąpić - stwierdził Morawiecki.

W poniedziałek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że ścisłe kierownictwo PiS zaakceptowało decyzję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji, "podyktowaną tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych".

Później tego dnia rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Morawiecki otrzymał rezygnację Kościńskiego z funkcji ministra finansów.

Wyciągnięcie konsekwencji personalnych wobec tych, którzy przygotowywali wprowadzenie podatkowej części Polskiego Ładu zapowiedział w niedawnym wywiadzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Na poziomie politycznym, półpolitycznym - niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli - ocenił.

Polski Ład

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do o 12 800 zł.

Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany w podatkowej części Polskiego Ładu.