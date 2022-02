Pierwsze o sprawie informowało w poniedziałek Radio Zet, gdzie Lewandowski mówił, że "Solidarność" chce kontroli inspekcji pracy w marketach, które były otwarte w niedzielę 6 lutego, bo "przemieniły się w dworce autobusowe, inne przybrały funkcję działającej siedem dni w tygodniu czytelni".

W rozmowie z PAP rzecznik Solidarności wskazał, że chodzi o sieć Intermerche.

"To jest bezczelne obchodzenie prawa"

Jak mówił, do Związku dotarły informacje o co najmniej kilku tego typu przypadkach. To jest bezczelne obchodzenie prawa, dlatego chcemy kontroli w tych placówkach - zaznaczył.

Podkreślił, że prawo zabrania sprzedaży alkoholu na dworcu. Na pewno będziemy też starać się o to, by konkretnym placówkom handlowym odbierać koncesję na sprzedaż alkoholu, skoro chcą być kasami biletowymi - dodał.

O kontrolach w sieci Intermarche napisał na Twitterze szef "Solidarności", Piotr Duda.

Duda: Ordynarna kpina

"Jutro wystąpię z oficjalnym pismem do Głównego Inspektora Pracy o kompleksową kontrolę wszystkich sklepów sieci Intermarche. Praktyki, których dopuszcza się sieć to nic innego jak łamanie prawa. Ordynarna kpina, której trzeba się jednoznacznie przeciwstawić" - napisał na Twitterze.

Zakaz handlu w niedziele

We wtorek 1 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi umożliwiając w swoich placówce odbiór przesyłek.

Zgodnie z nowelą, w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie mogą działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Nowelizacja wprowadza określenie "przeważająca działalność", które oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Przewidziano także katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w: cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel: ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz w niedzielę przed Wielkanocą.