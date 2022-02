Voz Populi w ramach własnego śledztwa ustalił, że Zapatero próbował poprzez osobiste kontakty w dyrekcji hiszpańskiej spółki Telefonica wpłynąć w 2019 roku na zakupienie przez nią technologii 5G od firmy Huawei.

"Mediacje" na rzecz 5G

Portal przypomina, że odpowiedzialna za przesył wrażliwych dla bezpieczeństwa Hiszpanii danych Telefonica ostatecznie nie porozumiała się z chińską spółką. Stało się to po zabiegach administracji USA odradzającej władzom Hiszpanii, należącej do NATO, przekazywanie dostępu do newralgicznych danych Chińczykom.

“Rząd USA utrzymuje, że technologia firmy Huawei jest wykorzystywana do działań szpiegowskich przez chiński reżim” - napisał w środę Voz Populi.

Według portalu "Zapatero mediował" w celu wprowadzenia technologii 5G do głównego hiszpańskiego operatora telekomunikacyjnego, wiedząc, że stanowisko władz USA jest w tej sprawie negatywne.

Lobbing na rzecz Maduro?

Portal przypomniał też o ostatnich ustaleniach madryckiego dziennika "ABC", według którego Zapatero lobbuje też na rzecz wenezuelskiego reżimu prezydenta Nicolasa Maduro. Były premier Hiszpanii - zdaniem gazety - próbuje nakłonić administrację prezydenta Joe Bidena do zdjęcia części sankcji nałożonych na Caracas podczas prezydentury Donalda Trumpa.

61-letni Zapatero był od 2000 do 2012 roku szefem rządzącej obecnie krajem Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE). W latach 2004-2011 był premierem Hiszpanii.