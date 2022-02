We wtorek spadł z 5 proc. do zera VAT na podstawowe produkty żywnościowe, jak mięso, ryby, nabiał. Niższe stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r.

Ceny produktów w dół

Od 1 lutego br. Auchan wprowadza obniżki cen wynikające ze zmiany VAT na ponad 20 tys. produktów. Jest to odpowiedź sieci na wprowadzone przez rząd obniżone stawki VAT na produkty wymienione w ustawie - przekazała PAP dyrektor komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska Dorota Patejko. Dodała, że utrzymanie niskich cen jest priorytetem dla sieci.

Według biura prasowego Żabka Polska, "ceny w sklepach Żabka są elastycznie dostosowane do warunków rynkowych". Po 1 lutego br. planowane są obniżki cen produktów z kategorii objętych zmianą stawek VAT z 5 proc. na 0 proc.". Sieć podejmuje rozmowy z producentami, "aby jak najdłużej utrzymać poziomy cen.

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia tego roku nowela ustawy o podatku od towarów i usług czasowo obniża VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Ustawa, która weszła w życie we wtorek 1 lutego, jest częścią tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Zgodnie z nowelą np. do zera spadł VAT na podstawowe produkty żywnościowe i napoje objęte dotychczas stawką 5 proc., czyli na mięso i ryby oraz przetwory z nich; produkty mleczarskie; warzywa i owoce i przetwory z nich; zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze; niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).