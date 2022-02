Dzisiejsza obniżkaz 23 na 8 proc., według analityków BM Reflex, spowoduje spadek cen benzyny i oleju napędowego do poziomu 5,20–5,40 zł za litr. Najwięksi sprzedawcy paliw zapowiadają, że zmienią cenniki tak szybko, jak to możliwe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że przyjrzy się, czy ceny faktycznie spadły. Poinformował też, że w przypadku przedświątecznej obniżkiceny zmniejszyły się o ok. 20 gr na litrze.