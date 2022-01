Jednym ze sposobów na zwiększenie „podaży” jest możliwość wykonania. Na razie jednak nie odbywa się to na masową skalę - w momencie zsyłania tego wydania do druku na stronie pacjent .gov.pl widniała lista zaledwie 105 punktów, w których jest taka możliwość (na 13 tys. aptek w kraju). Powód? - Na przygotowanie się do szczepień mieliśmy cztery-pięć miesięcy. W przypadku testów było to kilka dni - mówi nam rozmówca związany z branżą aptekarską. Dodaje jednak, że jego zdaniem w nadchodzących dniach liczba testujących aptek powinna znacząco wzrosnąć.