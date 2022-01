Szef rządu opuszczając w czwartek Sejm zwrócił uwagę, że "Polska zrobiła o niebo więcej już dzisiaj dla bezpieczeństwa Ukrainy i dla pobudzenia świadomości ludzi w całej Europie", wskazując na swoje liczne wizyty w europejskich stolicach.

Apel do Tuska

- Wzywam Donalda Tuska żeby zrezygnował natychmiast z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej. To poprzez Nord Stream 2 ta błędna polityka EPL spowodowała, że mamy taką sytuację, że Putin ma instrumenty szantażu w swoim ręku - stwierdził premier Morawiecki.

- Nie dywersyfikowaliście niestety dostaw gazu, nie byliście za ochroną naszej granicy; przynajmniej teraz nie przeszkadzajcie - mówił szef rządu.

- Warto być przyzwoitym, warto by zrezygnować z tego przewodniczenia EPL, która doprowadziła do szalonego błędu. Do tego, że dzisiaj Putin mając Gazociąg Północny w swoim ręku i mając tym samym Niemców w swoim ręku, próbuje szantażować cała Europę - podkreślił Morawiecki.