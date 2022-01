Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest czasowe – od 1 lutego do 31 lipca – obniżenie do 0% stawek podatku VAT m.in. na żywność i gaz oraz do 8% - na paliwa, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela przedłuża także termin obowiązywania obniżki VAT na energię elektryczną i na ciepło do 5% do końca lipca.

"Celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie czasowej obniżki stawek podatku od towarów i usług na niektóre towary jako element przeciwdziałania inflacji. W związku z tym wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług […] polegające na obniżeniu stawek podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r." – czytamy w komunikacie. Reklama Żywność i gaz Ustawa wprowadza stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0 % dla: - towarów spożywczych wymienionych w poz. 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, - środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych, Reklama - nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, - ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, - gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00). Przepisów dotyczących obniżki stawek nie stosuje się do importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 150 euro, podano także. Tusk: Nie będzie ciepłej wody w kranie. Sasin: Paradna dwulicowość Zobacz również Prąd Nowela wprowadza ponadto stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5% dla: - energii elektrycznej, - energii cieplnej. Paliwa Jednocześnie wprowadzona zostaje obniżona stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8% dla: - benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, - olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, - biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe, określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN, Reklama - przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych. Nowelizacja zakłada, że w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów objętych obniżonymi stawkami jest zobowiązany do zamieszczenia przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa informacji o obniżonej wysokości podatku od towarów i usług. Podobnie sprzedawca dokonujący sprzedaży gazu ziemnego oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, jest zobowiązany do przekazywania nabywcy towarów informacji o obniżonej wysokości podatku od towarów i usług w powyższym okresie. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.