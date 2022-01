Umowa ramowa została podpisana w Maskacie przez pięciu członków konsorcjum. W misji weźmie udział także m.in. polska grupa kapitałowa TUATARA i amerykańskie przedsiębiorstwo Virgin Orbit, z którym współpracuje SatRevolution. W ramach historycznej misji kosmicznej grupa planuje wystrzelić satelitę SatRev CubeSat z pokładu rakiety Launcher One należącej do Virgin Orbit. Misja rozpocznie się w porcie lotniczym i kosmicznym Cornwall na półwyspie Lizard w Wielkiej Brytanii w 2022 roku. Satelita ma umożliwić przeprowadzenie przełomowych badań naukowych i uchwycenie obrazu głębokiej przestrzeni kosmicznej.

Prezes SatRevolution: Jesteśmy dumni

Jesteśmy zaszczyceni i zachwyceni tym, że zostaliśmy wybrani przez Sułtanat Omanu do realizacji misji dostarczenia naszych technologii nanosatelitarnych zarówno do niskiej orbity okołoziemskiej, jak i projektów w głębokim kosmosie. Te projekty kosmiczne przyczynią się do realizacji krótkoterminowych celów Sułtanatu, które obejmują modernizację ekosystemu edukacyjnego, wsparcie badań naukowych i innowacji oraz wzmocnienie krajowego rozwoju najnowocześniejszych technologii. SatRev jest dumny, że może być tego częścią - powiedział prezes SatRevolution Grzegorz Zwoliński. Pomimo wielu postępów technicznych, do tej pory tylko kilka instytucji było na tyle odważnych, by z powodzeniem organizować misje kosmiczne - skomentował Dan Hart, prezes Virgin Orbit.

Wszystkie zebrane przez satelity informacje zostaną poddane analizie cyfrowej za pomocą wizji komputerowej, uczenia maszynowego i rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Możliwe będzie m.in. wykrycie ukrytych wzorców, identyfikacja trendów i przewidywanie zmian spowodowanych m.in. klimatem czy katastrofami naturalnymi. Misja kosmiczna jest kontynuacją podpisanego w październiku ubiegłego roku w Dubaju protokołu ustaleń w trakcie Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego.

Polskie małe satelity, wyprodukowane przez spółkę SatRevolution, w połowie stycznia wzięły udział w udanej misji wyniesienia w przestrzeń kosmiczną satelitów w innowacyjnym programie kosmicznym firmy Virgin Orbit.