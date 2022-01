"Wierzę, że będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków" - napisał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

Wcześniej o zaplanowanym na wtorek spotkaniu, które odbyć ma się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informował rzecznik rządu Piotr Müller.

Covid-19. NOWE DANE

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę, że badania potwierdziły 34 088 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce; zmarło 25 osób z COVID-19. Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 518 218 przypadków. Zmarły w sumie 103 844 osoby z COVID-19.

Resort przekazał też, że "w wyniku sekwencjonowania genomu wirusa w Polsce wykryte zostały już 2232 przypadki koronawirusa w wersji Omicron, co stanowi 35 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek".

W opublikowanej w mijającym tygodniu przez MZ strategii walki z COVID-19, opracowanej na piątą falę pandemii zapisano, że to, co obecnie jest priorytetem – a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby – to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych oraz zwiększenie dostępności testów na COVID-19.

Zgodnie ze strategią wdrażane mają być rozwiązania wzmacniające opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego. Aktualne – jak podkreślono w dokumencie – pozostają m.in. zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.