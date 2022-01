"Unia Europejska "nie ma nic do powiedzenia" w sprawie Ukrainy, "jest zerem" i dlatego nie została zaproszona o dołączenie do negocjacji USA-Rosja w sprawie Ukrainy" – oceniła w środę kandydująca w wyborach prezydenckich we Francji szefowa skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe (RN) Marine Le Pen.

Zapowiedziała również, że jeśli wygra wybory, dodatki rodzinne „będą zarezerwowane wyłącznie dla Francuzów”, a w konstytucji chce umieścić zapis różnicujący przywileje Francuzów i cudzoziemców. Reklama Kandydatka RN surowo oceniła również działania organizacji pozarządowych w zakresie przyjmowania migrantów. Są (one) czasem wspólnikami przemytników. (…) Niedawno byłem na Majotcie. Ludność Majotty demonstruje przeciwko organizacji Cimade, która organizuje napływ migrantów z Komorów – powiedziała Le Pen w wywiadzie dla stacji BFM TV. Le Pen skrytykowała również rząd za politykę antyinflacyjną, polegającą na „zamrażaniu” cen prądu i gazu na 6 miesięcy. Postuluje obniżenie podatków od paliw na stałe. Wytknęła też obecnym władzom, że trzykrotnie w ciągu 8 dni zmieniały protokół sanitarny szkół, określając taką politykę rządu wobec dzieci w czasie pandemii jako „maltretowanie”. W zakresie polityki zagranicznej UE i Francji Le Pen skrytykowała brak zaproszenia unijnych przedstawicieli do rozmów USA-Rosja we wtorek na temat Ukrainy oraz słabość polityczną UE i Francji Pieskow: Nie stawiamy ultimatum, ale sytuacja osiągnęła punkt krytyczny Zobacz również . Wybory we Francji Le Pen kandyduje w wyborach prezydenckich we Francji, których pierwsza tura odbędzie się 10 kwietnia. Podobnie jak szef skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon i prawicowy publicysta Eric Zemmour deklaruje, że ma duże trudności ze zdobyciem 500 podpisów merów niezbędnych do oficjalnego zgłoszenia swojej kandydatury w komisji wyborczej. W najnowszym sondażu Instytutu Elabe dla stacji BFM TV i gazety „L'Express” Le Pen uzyskuje w pierwszej turze wyborów 17 proc. głosów, tak jak kandydatka centroprawicowej partii Republikanie Valerie Pecresse. Urzędujący prezydent Emmanuel Macron ma w badaniu od 22,5 do 23 proc. poparcia. Do drugiej tury wyborów, przewidzianej na 24 kwietnia, wejdą dwaj kandydaci. Olga Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję