"Jeśli PiS naprawdę sprzedał stacje Lotosu węgierskiej firmie MOL, politycznie związanej z Moskwą, to znaczy, że Ład Kaczyńskiego jest bardziej rosyjski, niż sądzili najwięksi pesymiści" - napisał na TT Donald Tusk.

Saudi Aramco i MOL mają odkupić od Orlenu część Lotosu

PKN Orlen ma odsprzedać część aktywów Lotosu saudyjskiej firmie Saudi Aramco, i węgierskiej firmie MOL - donosi Radio ZET.

W 2020r. KE poinformowała, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci.

Finalizacja fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos spodziewana jest do końca pierwszego półrocza 2022 roku.

Rzecznika Orlenu komentuje doniesienia Radia ZET

"Saudyjskie Aramco i węgierski MOL - to im PKN Orlen chce sprzedać część Lotosu. Orlen w tym tygodniu ogłosi decyzję.Partnerem do zakupu części rafinerii w Gdańsku najprawdopodobniej zostanie saudyjski koncern Saudi Aramco.Stacje Lotosu odkupi za to węgierski MOL." - napisał dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski.

"Negocjacje z kilkoma potencjalnymi partnerami wciąż trwają. Ich efekt ma być korzystny zarówno dla Grupy Orlen, jak i całej polskiej gospodarki. O wiążących decyzjach w tej sprawie poinformujemy, jak zawsze, w raportach giełdowych" - napisała rzeczniczka PKN Orlen Joanna Zakrzewska.