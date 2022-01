"Nie ma żadnych konstytucyjnych podstaw do przeprowadzenia wyborów w tym roku" - mówił we wtorek poseł PiS Marek Suski. Zapewnił, że nie ma podstaw do tego, aby zdymisjonować ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i że nie chodzi mu po głowie pomysł zastąpienia Solidarnej Polski, PSL-em.

Suski w RMF FM był pytany o kwestię przedterminowych wyborów i czy odbędą się one w tym roku. Nie sądzę. Nie ma żadnych podstaw konstytucyjnych do tego, żeby były wybory - podkreślił. Reklama Dopytywany o ewentualną wymianę premiera Suski powiedział: Na razie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby zmieniać premiera. Suski był też pytany o - jak mówił prowadzący audycję - "oczekiwania niektórych", by wyrzucić z rządu szefa MS Zbigniewa Ziobro. Nie ma podstaw do tego, żeby dymisjonować ministra Ziobro - zapewnił polityk PiS. Dopytywany, kiedy można się spodziewać "kolejnej awantury" PiS z Solidarną Polską, Suski zwrócił uwagę, że Ziobro jest prezesem partii koalicyjnej, która "ma nieco inne poglądy na niektóre sprawy i dochodzi do dyskusji". Suski był też pytany czy PiS "chodzi po głowie pomysł zastąpienia Ziobry, PSL-em". Mnie nie chodzi - uciął Suski. Suski o "Lex TVN" Weto wobec "lex TVN". Suski: Nie jesteśmy zaskoczeni Zobacz również Polityk PiS był też pytany, czy ma za złe prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że zawetował ustawę medialną. Nie, niespecjalnie. Wolałbym oczywiście, żeby podpisał, ale prezydent ma swoje kompetencje i z nich skorzystał - podkreślił. Przyznał jednocześnie, że PiS "w pewnym sensie" wróci do tematu, ale - jak powiedział - "w innej formie". Suski był również pytany o nepotyzm w rządzie PiS. Jednostkowe przypadki się zdarzają, nikt nie jest doskonały. Przecież my nie jesteśmy aniołami, pewne słabości każda władz ma. Niestety, tu się przyznaję, że też nie jesteśmy idealni - mówił polityk. Moja córka też pracuje w jednej ze spółek skarbu państwa, ale zatrudniła się tam jeszcze w czasach PO. I co, teraz miałaby się zwolnić? - dodał.