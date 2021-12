"W listopadzie znany grecki nurek i ekspert dziedzinie morza Kostas Thoktarides wraz z współpracownikami przeprowadził szczegółową inspekcję wraku okrętu Jantina na południe od wyspy Mykonos" - relacjonowano.

Nurek odkrył okręt podwodny

Historia marynarki wojennej jest jak układanka, a to odkrycie to jeden z jej elementów - mówił Thoktarides. By zidentyfikować nowe odkrycie, skorzystałem z archiwów Biura Historii Włoskiej Marynarki Wojennej - tłumaczył.

Jak informował Reuters, Jantina to już czwarty okręt podwodny odkryty przez greckiego eksperta.

"Jednostka poszła na dno 5 lipca 1941 roku, trafiona przez torpedę wystrzeloną z innego okrętu podwodnego, brytyjskiego HMS Torbay" - podała agencja. "Gdy włoski okręt wyruszał z greckiej wyspy Leros, na jego pokładzie znajdowało się 48 marynarzy" - dodano.