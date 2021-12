Lekarze przypominają o szczepieniach i apelują do władz o nowe obostrzenia. Rząd przekonuje, że te obowiązujące od zeszłego tygodnia- są wystarczające. "Ograniczmy święta do najbliższych i starajmy się, żeby były one spędzone w gronie w pełni zaszczepionych, najlepiej też dawką przypominającą" - zaapelował rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

