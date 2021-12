Prof. Horban był pytany w TVN24 o środowe dane mówiące o śmierci 775 osób z COVID-19 i to, czy będzie jeszcze gorzej, a dzienna liczba zgonów może się jeszcze zwiększyć. Tak nie można liczyć. My posługujemy się średnią z siedmiu dni, albo (…) 14-dniową. (…) Ale średnia z siedmiu dni i tak jest poważana i wynosi 430 zgonów dziennie, to nie jest mało - powiedział Horban. Tak dla przypomnienia, najwięcej było w kwietniu, na wiosnę - 14 kwietnia siedmiodniowa średnia to było 604 zgony i 32 tys. zakażeń w końcu marca - dodał.

Profesor akcentował, że liczba zgonów ma związek z odsetkiem zaszczepionych. Mamy jeden ze słabszych odsetków, nota bene podobny do odsetka zaszczepionych w Stanach Zjednoczonych, bo 40 proc. ludzi jest niezaszczepionych dorosłych - wskazał.

Horban: Ludzie zamiast się szczepić wymyślają teorie

Horban stwierdził, że to zdumiewające, że są ludzie, którzy nie chcą się szczepić. To jest potem śmierć na własne życzenie. (…) Ludzie zamiast się szczepić wymyślają teorie, które budzą nasze zdziwienie, a co gorsza przekładają się na liczbę zgonów - zaznaczył. Profesor powiedział, że lekarze, szczególnie ci, zajmujący się pacjentami covidowymi, są zwolennikami obowiązkowych szczepień dla wszystkich.

Zaczyna dominować wariant, który rozprzestrzenia się jeszcze szybciej – omikron. (…) Następna fala będzie jeszcze gorsza, jeżeli się nie zaszczepimy = wskazał, zachęcając do szczepień pierwszą i drugą, a także przypominająca dawką.

Horban mówił, że w żadnym kraju europejskim nie ma jeszcze obowiązku szczepień. Zwracał też uwagę, że można zachęcać do szczepień m.in. ograniczając swobody m.in. wymagając paszportów covidowych w określonych sytuacjach. Pytany, czy powinny być obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli Horban odparł, że szczepienia powinny być jak najszersze, nawet obowiązkowe dla wszystkich ludzi powyżej 60. roku życia. Indagowany, czy szczepienia powinny być obowiązkowe dla nauczycieli profesor, odparł, że nauczyciele powinni być szczepieni, tak jak wszyscy.

Z nauczycielami nie jest tak źle, bo 80 proc. jest zaszczepione. Gdybyśmy mieli zaszczepione 80 proc. społeczeństwa, tak jak przykładnie nauczyciele, to mielibyśmy inny poziom zgonów, (…) 20 proc. mniej. Na litość boską, szczepmy się - zaznaczył.

MZ podało w środę, że badania potwierdziły 18 021 nowych zakażeń koronawirusem. Resort przekazał też, że zmarło 775 osób z COVID-19, najwięcej w obecnej fali pandemii. Liczba zakażonych od początku epidemii przekroczyła 4 mln, a zmarłych 92,8 tys.ktl/ mhr/