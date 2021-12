W środę i czwartek sklepy spożywcze będą działać co najmniej do 22.00 (Auchan), niektóre do 23.00 (Biedronka, Carrefour, Lidl, Netto, Stokrotka) a nawet do północy (Kaufland).

Reklama

Zgodnie z ustawą, która od 2020 roku wprowadziła zakaz handlu w niedziele (z siedmioma wyjątkami), w Wigilię, która nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy, handlować można jedynie do godziny 14.00.

Sklepy w Wigilię

Większość sieci handlowych 24 grudnia sprzedaż kończy o 13.00, żeby pracownicy mieli czas na posprzątanie i zamknięcie sklepów. Do 13. otwarte będą sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan, Kaufland czy Netto. O godzinę dłużej otwarte będą sklepy Dino, Lewiatan czy Żabki. W Wigilię zamknięte będą sklepy sieci Ikea.

We wszystkich placówkach handlowych obowiązuje wymóg noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy mają obowiązek udostępniać klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji dłoni. Od 1 grudnia w placówkach handlowych obowiązuje nowy limit osób (jedna osoba na 15 m kw.).