Resort nie komentuje doniesień. Kilka dni temu wydał natomiast komunikat w sprawie wymagań dla punktów realizujących szczepienia przeciw grypie w sezonie 2021/2022. Jak czytamy, są one zbieżne z wytycznymi dla punktów szczepień przeciw COVID-19, a zatem szczepić i kwalifikować mogą również farmaceuci. Jest też warunek: żeby szczepić, trzeba mieć dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie szczepień ochronnych lub co najmniej 6-miesięczną praktykę, do której zaliczane jest wykonywanie szczepień przeciw koronawirusowi.