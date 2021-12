Odejścia z Nowej Lewicy. "Miarka się przebrała. Partia powinna być - moim zdaniem - demokratyczna, opozycyjna i lewicowa. Co do lewicowości nie ma wątpliwości. Nie ma też wątpliwości, że to nie jest demokratyczna partia" – mówił w RMF FM poseł koła Polskiej Partii Socjalistycznej Robert Kwiatkowski.

Jak się zawiesza jedną trzecią członków zarządu, jak się w trakcie głosowania zawiesza dwóch przewodniczących, bo nie głosowali pomyślnie, to można rożne rzeczy opowiadać, ale ja tego demokracją nie nazywam – mówił Kwiatkowski w RMF FM. Reklama My nie rozmawialiśmy ze sobą, w jakiej kondycji i w jakim stanie jest Nowa Lewica i jakie wnioski wyciągnąć choćby z katastrofy w wyborach prezydenckich. Pan mnie pyta o odejście grupy posłów i senatorów, a w trakcie wyborów odeszło od nas 80 proc. wyborców. I co? I nic, nikogo to nie zainteresowało. Znaczy zainteresowało, ale po cichu i żeby się nikt nie dowiedział - mówił Robert Kwiatkowski. Olga Papiernik