BM Reflex wskazał, że w związku ze spadkiem cen ropy z poziomu 85 dol. za baryłkę i umocnieniem złotego wobec dolara spadły hurtowe ceny paliw. Jak dodano, chociaż te najniższe nie utrzymały się długo, to wciąż jest przestrzeń do obniżek na stacjach. Tylko w tym tygodniu w hurcie cena benzyny Pb95 wzrosła ponownie o 15 groszy/l netto, a oleju napędowego o blisko 13 groszy na litrze.

Analitycy portalu e-petrol wskazali, że w obliczu drożyzny na stacjach ważną zmianą może być tarcza antyinflacyjna, która ma doprowadzić do obniżki cen paliw. - Na razie jednak rynek jest przede wszystkim zafrapowany nową mutacją COVID-19 i to właśnie doniesienia o niej odpowiadają za rozchwianie nastrojów w poprzednich dniach - zaznaczyli.

Jak prognozują, że okresie między 13 a 19 grudnia 2021, ceny nieco spadną. Benzyna Pb98 będzie kosztować od 6,16 do 6,29 zł/l, a benzyna 95-oktanowa od 5,86 do 5,99 zł/l. Również diesel stanieje - jego cena średnia może wynieść od 5,85 do 5,99 zł/l. Według ekspertów portalu, obniżka cen autogazu jest także bardzo prawdopodobna. Za błękitne paliwo płacić będziemy w przyszłym tygodniu od 3,28 do 3,36 zł/l.

BM Reflex wskazał, że piątek rano ceny lutowej serii kontraktów na ropę naftową Brent utrzymują się w rejonie 74,50 dol. za baryłkę. W skali tygodnia ropa naftowa podrożała około 5 dol.; tym samym rynek skorygował ostatnią falę spadku cen w ponad 50 proc.

Według ekspertów BM Reflex na rynku widać dużą niepewność w związku z rozwojem aktualnej fali pandemii. Przed powrotem rynku do większych spadków wydaje się chronić wiara w dostosowawczą (w razie potrzeby) politykę OPEC+.

Jak zaznaczyli analitycy e-petrol, do poprawy nastrojów na giełdach naftowych w ostatnich dniach przyczyniły się doniesienia w sprawie braku postępu w międzynarodowych negocjacjach z Iranem, które odsuwają w czasie perspektywę zniesienia amerykańskich sankcji nałożonych na władze w Teheranie.

"Argumentów za odbiciem dostarczały też pierwsze badania dotyczące nowej mutacji koronawirusa, które pokazały, że zjadliwość wariantu Omikron może być mniejsza, niż się obawiano" - ocenili eksperci.