Firma Rednet Consulting opublikowała we wtorek raport, poświęcony sytuacji na sześciu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce w III kw. 2021 r.

Stolica pozostaje bezapelacyjnie najdroższym miastem - średnio zapłacimy w niej 12 325 zł za mkw. Na drugiej pozycji jest Trójmiasto ze średnią ceną ofertową na poziomie 11 387 zł, zaś najtaniej mieszkanie kupimy we wspomnianej Łodzi - 7 854 zł za mkw. – podano w raporcie.

Najniższy wzrost cen

Dodano w nim, że wzrost cen mieszkań był najniższy w Warszawie, gdzie ceny za 1 mkw. wzrosły w III kw. o 1,16 proc. w stosunku do II kw. 2021 r. Najmocniej ceny rosły w Łodzi, gdzie kwartalny wzrost cen wyniósł 6 proc. W raporcie stwierdzono, że w ostatnich kwartałach popyt na mieszkania był tak duży, że oferta lokali deweloperskich zarówno w Warszawie jak i czterech pozostałych największych regionach kraju maleje.

W III kwartale 2021 roku w stolicy odnotowaliśmy drugą najniższą ofertę mieszkaniową od 2015 roku na poziomie 11 499 lokali. Oferta mieszkań deweloperskich w ostatnim roku nie zmalała jedynie w Łodzi, gdzie na koniec III kwartału 2021 roku osiągnęła najwyższy poziom w historii – 4 819 lokali mieszkalnych – stwierdzono w raporcie firmy Rednet Consulting.

Z raportu wynika, że trudno spodziewać się spadku cen mieszkań, ale jest szansa na spowolnienie ich wzrostu.

W najbliższych miesiącach może jednak dojść do delikatnego spowolnienia wzrostu cen. To między innymi za sprawą zaostrzenia polityki pieniężnej. Podniesienie stóp może spowodować, iż popyt na całym rynku nieruchomości osłabnie, jednak największy wpływ będzie to miało na segment mieszkań w standardzie popularnym, o niższych cenach, gdzie zakup jest częściej finansowany kredytem – powiedziała cytowana w informacji prasowej kierownik działu w Rednet Consulting Ewa Palus.