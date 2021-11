UE zbyt bierna? Tak uważa były szef rządu.

My, w naszej delegacji cały czas naciskamy. To się zmienia i pomału Komisja Europejska się radykalizuje, ale to w dalszym ciągu za mało – powiedział w Radiu ZET Miller.

Według Millera UE powinna wprowadzić "bardzo surowe akcje punktowe, skierowane w interesy ekonomiczne Łukaszenki i jego przyjaciół”. Trzeba wprowadzić sankcje dotyczące transportu, importu paliw. Blokada tranzytu i importu w wybranych obszarach, gdzie Łukaszenka zarabia najwięcej – tłumaczy były premier.

"Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest poważna"

Widzimy istotną zmianę. Dziś mamy tam coraz więcej białoruskich służb mundurowych, ale także imigranci mają inną twarz. To głównie młodzi mężczyźni, stosunkowo agresywni. Atakują zasieki – mówił Leszek Miller.

Mniej się będzie mówiło o kobietach z dziećmi, a częściej o młodych, agresywnych mężczyznach – dodał.

Łukaszenka próbuje powtórzyć manewr, który udał się innemu dyktatorowi, prezydentowi Turcji, który zarobił na tym dużo pieniędzy – komentował Leszek Miller.

Miller był pytany o art. 4 NATO

Miller uważa, że art. 4 NATO powinien być już dawno temu wprowadzony. Ten konflikt trzeba umiędzynarodowić. Tam musi pojawić się Frontex, przedstawiciele NATO, Interpol. Polska nie może sprawiać wrażenia, że jest w tym konflikcie osamotniona. Dziwię się, że pan Kaczyński, że nie potrafi tego zrozumieć – ocenił w Radiu ZET.

Prezes PiS musi przerwać swoją strategię, która polega na tym, by zbierać elektorat narodowy, podkreślać samowystarczalność Polski, twierdzić, że Polska może się izolować. Kaczyński wykorzystał 11.11, żeby znów mówić o tym, że mamy wrogów zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie i jeszcze jest wróg wewnętrzny, czyli opozycja. To jakieś szaleństwo i nawiązywanie do sytuacji sprzed 1939 roku – dodał.