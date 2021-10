Inflacja w Niemczech w październiku nadal rosła. Ceny konsumpcyjne w Niemczech wzrosły w październiku o 4,5 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Jest to najwyższa stopa inflacji od 28 lat.

Reklama

W porównaniu z wrześniem ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,5 proc.

We wrześniu inflacja w Niemczech po raz pierwszy od wielu lat przekroczyła granicę 4 proc. i wyniosła 4,1 proc. Eksperci spodziewają się, że do końca roku inflacja może wzrosnąć do około 5 proc.

Co wpływa na wzrost cen?

Największym czynnikiem wzrostu cen w bieżącym miesiącu była ponownie energia: kosztowała ona w październiku o 18,6 procent więcej niż rok wcześniej. Ceny żywności wzrosły o 4,4 proc., usługi o 2,4 proc., w tym czynsze mieszkaniowe o 1,4 proc.

Dalszy wzrost cen energii prawdopodobnie spowoduje, że w listopadzie inflacja po raz kolejny silnie wzrośnie - komentuje cytowany przez telewizję ARD ekspert Commerzbanku Marco Wagner. Od początku przyszłego roku inflacja będzie jednak prawdopodobnie znów wyraźnie niższa, a w ciągu roku ulegnie dalszemu osłabieniu - dodaje.